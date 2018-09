Dortmund (SID) - Trainer Jürgen Klopp vom deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund hat seinen verletzten Nationalspieler Mats Hummels kritisiert. Der Innenverteidiger war im Revierderby am vergangenen Samstag bei Schalke 04 (1:2) bereits nach etwa einer Viertelstunde umgeknickt und hatte dennoch bis zur Halbzeitpause auf dem Feld gestanden.

"Idealerweise setzt Mats sich auf den Arsch und lässt einen Arzt gucken, was da ist. Es ist richtig, dass Schalke die Chancen bekommen hat, weil Mats nicht mehr richtig laufen konnte", wird Klopp in der Bild-Zeitung zitiert. Wie sich am Sonntag herausstellte, zog sich Hummels einen Teilriss des Außenbandes und Sehnenansatzes im rechten Sprunggelenk zu und wird mehrere Wochen ausfallen.