Gelsenkirchen (SID) - Nach dem Ausfall seines Torjägers Klaas-Jan Huntelaar hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 ein Stürmerproblem. Die Alternativen sind für Trainer Jens Keller im Achtelfinal-Rückspiel der Champions am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen Galatasaray Istanbul rar. "Es hilft nichts zu jammern", sagte der Coach am Montag, "wir müssen das so annehmen."

Während Huntelaar mit einem Innenbandteilriss im linken Knie mehrere Wochen fehlen wird, bleiben Keller vorerst nur die formschwachen und selten eingesetzten Teemu Pukki und Chinedu Obasi als Ersatz. Dem Finnen Pukki gelang beim 2:1 gegen Borussia Dortmund nach seiner Einwechslung nicht viel. "Er hat sich richtig den Arsch aufgerissen", lobte der Trainer dennoch: "Er braucht mehr Rhythmus, mehr Spiele, um seine Qualitäten wieder zu zeigen."

Der Nigerianer Obasi, der zuletzt nicht einmal mehr zu Kader gehört hatte, trug am Montag beim Abschlusstraining überraschend das Leibchen der Startelf. "Obasi ist eine Option", sagte Manager Horst Heldt.

Der Rumäne Ciprian Marica ist nach einer Knie-OP weiter in der Reha. "Sein Heilungsprozess verläuft sehr gut", sagte Keller, "vielleicht kann er nächste Woche wieder zur Mannschaft stoßen. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis er wieder auf dem Niveau ist."

Möglich wäre auch eine Barcelona-Variante ohne echten Stürmer. Dann müsste allerdings der zuletzt auf Rechtsaußen überragende Jefferson Farfán in die Mitte wechseln. Keller muss zudem im defensiven Mittelfeld erneut den gelbgesperrten Jermaine Jones ersetzen, der beim 1:1 im Hinspiel erzielte.