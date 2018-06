Moskau (SID) - Russlands früherer Fußball-Serienmeister Spartak Moskau soll an die Börse gehen. Diesen Plan gab Spartaks Präsident Leonid Fedun am Montag bekannt. Feduns Ziel bei der Kapitalisierung ist ein Rückfluss von Teilen der insgesamt rund 750 Millionen Euro, die der Milliardär seit seinem Einstieg bei Spartak vor zehn Jahren in den früheren Polizei-Verein investiert hat. Einen Zeitplan für den Börsengang des Vereins, der seit dem Pokalsieg 2003 auf einen Titelgewinn wartet, legte Fedun noch nicht vor.

"Spartak ist für mich kein Geschäftsmodell, sondern mehr eine gesellschaftliche Mission. Mein Traum ist es, dass Spartak in vier bis fünf Jahren unabhängig ist", sagte Fedun bei der Vorstellung der Börsenpläne.

Fedun, der laut Forbes mit einem Vermögen von umgerechnet 5,5 Milliarden Euro zu Russlands 20 reichsten Personen gehört, steckte außer in Spieler auch viel Geld in die Infrastruktur des Klubs. Alleine das künftige Spartak-Stadion, das 2014 fertiggestellt sein und zu den Stadion der WM 2018 in Russland gehören soll, ließ sich der Öl-Magnat rund 385 Millionen Euro kosten. Zuletzt hatte Fedun durch sein Investment auch erste nennenswerte Einnahmen verzeichnet: Der Verkauf der Namensrechte an der neuen Arena an eine Bank brachte gut 31 Millionen Euro.