Berlin (dpa) - Multiresistente Darmkeime sind nicht nur in Krankenhäusern besonders verbreitet, sondern auch bei Berliner Ratten. Etwa jedes sechste Tier in der Hauptstadt trägt die Darmbakterien der Art Escherichia coli in sich, gegen die verschiedene Antibiotika nicht mehr helfen. Das berichtet die FU Berlin. Die Wissenschaftler hatten 56 tote Tiere untersucht und den Keim bei 9 der Proben gefunden. Eine Übertragung vom Tier auf den Menschen sei bislang aber nicht belegt.

