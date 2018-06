London (AFP) Ein Petit Basset Griffon Vendeen namens Jilly hat bei der weltgrößten Hundeschau in Großbritannien den ersten Preis gewonnen. Die Hündin aus dem südenglischen Oxfordshire setzte sich am Sonntag gegen mehr als 22.000 Konkurrenten durch. "Sie ist einfach immer so beschäftigt, so frech, sie hat so einen starken Charakter, so einen Hund gibt's nur einmal", sagte der stolze Besitzer Gavin Robertson. Die Organisatoren vom Kennel Club priesen die Hunderasse als "ausgewogen" und "kompakt". Zweiter wurde der Labrador Retriever Romeo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.