Tokio (AFP) Der japanische Regierungschef Shinzo Abe hat seine Landsleute dazu aufgerufen, den Opfern der verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vor zwei Jahren weiter helfend beizustehen. Immer noch werde "die Kraft aller" im Katastrophengebiet gebraucht, erklärte Abe am Montag in einer Internetbotschaft, die unter anderem im Videoportal Youtube veröffentlicht wurde. Die Japaner sollten an freiwilligen Hilfsaktionen teilnehmen, spenden, ins Katastrophengebiet fahren und Produkte aus dem betroffenen Nordosten kaufen, fügte Abe hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.