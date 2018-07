Potsdam (dpa) - Hartmut Mehdorn wird an seinem ersten Arbeitstag als neuer Chef des Hauptstadtflughafens im Sonderausschuss des Landtags in Potsdam erwartet. Die Sprecherin des Landtags, Katrin Rautenberg, sagte der dpa, Mehdorn werde bei der Sitzung am Nachmittag dabei sein. Am Morgen hatte der Manager sein neues Amt angetreten. Ministerpräsident Matthias Platzeck soll bei der Sitzung erklären, warum die Verpflichtung von Wilhelm Bender, dem früheren Chef des Frankfurter Flughafens, als Chefberater des Flughafens Berlin Brandenburg geplatzt war.

