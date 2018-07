Potsdam (dpa) - Jede Menge Hollywoodstars geben sich dieser Tage in den Filmstudios Babelsberg die Klinke in die Hand. Heute haben in Potsdam die Arbeiten für «Die Bücherdiebin» in der Regie des Briten Brian Percival begonnen. Vor der Kamera steht unter anderem Oscar-Preisträger Geoffrey Rush an der Seite von Emily Watson. Derzeit ist auch George Clooney in Babelsberg. Er produziert dort den Streifen «The Monuments Men» mit Matt Damon, Bill Murray und Cate Blanchett.

dpa