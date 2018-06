Wellington (dpa) - Ein deutscher Tourist hat in Neuseeland die dramatische Rettung eines Teenagers organisiert. Der zwölfjährige Junge war bei Napier an der Ostküste der Nordinsel von einer hohen Welle auf das Meer gerissen worden, wie die Polizei berichtet. Der Deutsche stürzte sich in die gefährliche Brandung und versuchte, den Jungen zu retten, konnte ihn aber in der Strömung nicht an den Strand bringen. Fast ein Dutzend Helfer bildeten schließlich vom Strand aus eine Menschenkette und schafften es, den Jungen zu retten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.