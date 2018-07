Wien (AFP) Die Wiener Philharmoniker haben nach den Erkenntnissen von Historikern jahrelang einen früheren Nazi und Kollaborateur, den Trompeter Ernst Wobisch, als Geschäftsführer. Das geht aus der Arbeit einer Historikerkommission über die Jahre 1938 bis 1945 in dem weltberühmten Orchester hervor, die am Sonntagabend in der österreichischen Hauptstadt vorgestellt wurde. Das NSDAP-Mitglied Wobisch arbeitete als Spitzel für die Gestapo und wurde später Mitglied der SS. 1945 wurde er aus dem Orchester ausgeschlossen, nach dem Krieg wieder eingestellt und zum Geschäftsführer gewählt.

