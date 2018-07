Frankfurt (SID) - Triathlet Andreas Raelert führt auch in diesem Jahr das Teilnehmerfeld der Challenge Kraichgau an. Neben dem Ironman-Zweiten von Hawaii werden am 6. Juni unter anderem die Topathleten Sebastian Kienle (Karlsruhe), Timo Bracht (Eberbach) und Maik Petzold (Bautzen) an den Start gehen. Im Rahmen der Challenge Kraichgau werden in diesem Jahr erstmals die deutschen Meisterschaften über die Halbdistanz ausgetragen.

Im vergangenen Jahr hatte sich Raelert an gleicher Stelle den Titel des Europameisters über die Halbdistanz gesichert.