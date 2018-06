Johannesburg (AFP) Der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela leidet nach Angaben eines engen Freundes an Erinnerungslücken. Der 94-jährige Friedensnobelpreisträger sei zwar bei aktuellen Ereignissen voll im Bilde, sagte am Montag der Menschenrechtler George Bizos, der Mandela in den 60er Jahren vor Gericht verteidigt und vor gut einer Woche besucht hatte. Aber manchmal vergesse Mandela beispielsweise einfach, dass einige seiner Mitstreiter im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika schon tot seien.

