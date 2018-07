Düsseldorf (dpa) - Am Flughafen Düsseldorf hat am Montagmorgen ein ganztägiger Streik des Sicherheitspersonals begonnen. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher. Die Gewerkschaft hat die Fluggastkontrolleure aufgerufen, von 4.00 bis 24.00 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Die Passagiere müssen sich auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. In Düsseldorf sind heute 593 Starts und Landungen geplant. Der Tarifkonflikt ist in Nordrhein-Westfalen seit langem festgefahren. In den vergangenen Wochen hatte die Gewerkschaft mit Streiks der Sicherheitsleute sowohl in Düsseldorf als auch in Köln/Bonn wiederholt für erhebliche Behinderungen gesorgt.