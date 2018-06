Düsseldorf (dpa) - Am Flughafen Düsseldorf müssen sich die Passagiere heute wieder auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Das Sicherheitspersonal am drittgrößten deutschen Airport will erneut streiken, um 4.00 Uhr soll es losgehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Ausstand bis 24.00 Uhr aufgerufen. Der Tarifkonflikt ist in Nordrhein-Westfalen seit langem festgefahren. Dagegen sollen in Hamburg die Verhandlungen für die 600 Sicherheitskräfte am dortigen Flughafen heute in eine neue Runde gehen.

