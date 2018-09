Indian Wells (dpa) - Thomas Haas ist erfolgreich in das ATP-Masterturnier von Indian Wells im US-Bundesstaat Kalifornien gestartet. Nachdem er zum Auftakt von einem Freilos profitiert hatte, besiegte er in seinem ersten Turniermatch den Spanier Pablo Andujar in 1:39 Stunde mit 6:3, 7:6 (7:0).

In der dritten Runde bekommt es der gebürtige Hamburger in Nicolas Almagro mit einem weiteren Spanier zu tun. Gegen den Weltranglisten-Elften hat Haas bislang zweimal gewonnen.

Ausgeschieden ist dagegen Philipp Petzschner. Der Qualifikant aus Bayreuth musste sich dem Weltranglisten-16. Kei Nishikori aus Japan geschlagen geben. Petzschner verlor in 72 Minuten mit 3:6, 2:6. Somit sind Florian Mayer, Björn Phau und Thomas Haas die einzigen Deutschen in der dritten Runde des mit 5,03 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Events.