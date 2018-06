Indian Wells (SID) - Angelique Kerber (Kiel) hat das Achtelfinale des WTA-Turniers in Indian Wells erreicht. Die deutsche Spitzenspielerin setzte sich gegen die an Nummer 30 gesetzte Belgierin Yanina Wickmayer nach 1:23 Stunden mit 6:1, 7:6 (7:4) durch. Dagegen schied Julia Görges (Bad Oldesloe) durch ein 1:6, 2:6 gegen die Weltranglistenzwölfte Nadja Petrowa (Russland) aus.

In der Runde der letzten 16 trifft Kerber auf die spanische Qualifikantin Garbine Muguruza, die gegen Magdalena Rybarikova (Slowakei) mit 6:4, 6:0 gewann. Im Vorjahr war die Weltranglistensechste in Kalifornien erst im Halbfinale an der späteren Siegerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) gescheitert.

Nach einem einseitigem ersten Satz und einem Breakfestival im zweiten Durchgang, in dem beide Spielerin jeweils viermal ihren Aufschlag abgaben, machte Kerber im Tie-Break den zweiten Sieg im dritten Duell mit Wickmayer perfekt.

Die Weltranglisten-25. Görges war gegen Petrowa ohne Chance. Während Görges ihrer Kontrahentin nur ein Aufschlagspiel abnahm, nutzte Petrowa jede ihrer sechs Breakmöglichkeiten und setzte sich nach 90 Minuten durch. In der Nacht zum Montag spielte aus deutscher Sicht noch Mona Barthel (Bad Segeberg) gegen die an Nummer elf gesetzte Serbin Ana Ivanovic um den Einzug ins Achtelfinale.