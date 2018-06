Indian Wells (dpa) - Angelique Kerber hat auch ihr zweites Match beim hochrangig besetzten WTA-Hartplatzturnier von Indian Wells im US-Bundesstaat Kalifornien gewonnen. Die Sechste der Tennis-Weltrangliste besiegte am Montag in der dritten Runde Yanina Wickmayer aus Belgien in 82 Minuten mit 6:1, 7:6 (7:4).

Im zweiten Durchgang lag Kerber nach drei Aufschlagverlusten nacheinander bereits mit 1:4 hinten, konnte den Durchgang jedoch noch für sich entscheiden. Im Achtelfinale geht die Kielerin als Favoritin in das Duell mit der spanischen Qualifikantin Garbine Muguruza.

Dagegen bekam Julia Görges eine Lektion erteilt. Die 24-jährige Schleswig-Holsteinerin war in ihrem Drittrunden-Match der russischen Weltranglisten-Zwölften, Nadia Petrowa, hoffnungslos unterlegen. Sie verlor in 90 Minuten mit 1:6, 2:6.

