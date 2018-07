Bangkok (AFP) Die internationale Artenschutzkonferenz CITES hat den Schutz von weiteren bedrohten Haiarten beschlossen. Demnach soll der Export von Flossen oder Fleisch des Weißspitzen-Hochseehais, drei Hammerhaiarten sowie des Heringhais künftig streng kontrolliert werden, heißt es in einem von den knapp 180 CITES-Vertragsstaaten am Montag in Bangkok verabschiedeten Antrag.

