Caracas (AFP) Der venezolanische Oppositionskandidat Henrique Capriles hat offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaft angekündigt. Er werde kämpfen, sagte Capriles am Sonntag (Ortszeit) in Caracas. Seine Kandidatur, die er am Montag formal einreichen wollte, war weithin erwartet worden. Zugleich griff er den amtierenden Übergangspräsidenten Nicolás Maduro scharf an. Dieser habe auf Zeit gespielt und seine Landsleute wochenlang über den Gesundheitszustand des am Dienstag an Krebs gestorbenen Staatschef Hugo Chávez belogen, sagte der 40-jährige Gouverneur von Miranda.

