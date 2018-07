Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro ist fest in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3010 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7686 Euro wert. Zu Wochenbeginn dürften sich damit die fundamentalen Impulse in engen Grenzen halten. Die allgemeine Stimmung, insbesondere am Aktienmarkt, dürfte die Richtung vorgeben.

