Kabul (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz im Süden Afghanistans sind fünf NATO-Soldaten getötet worden. Das teilte die internationale NATO-Truppe ISAF am Dienstag mit, ohne sich zunächst zur Nationalität der Opfer zu äußern. Zur Absturzursache seien Ermittlungen eingeleitet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es aber zur Unglückszeit am Montag keine "feindlichen Aktivitäten" in der Region gegeben.

