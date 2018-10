München (dpa) - Audi wird heute wohl eine weitere Rekordbilanz vorstellen. Die Ingolstädter haben 2012 so viele Autos verkauft wie nie zuvor - vor allem dank der ungebrochenen hohen Nachfrage in China. Das wird sich auch in den Büchern der VW-Tochter bemerkbar gemacht haben.

Die Konzernmutter hat bereits vor wenigen Wochen einen Riesengewinn von 21,9 Milliarden Euro verkündet. Spannender als der Blick zurück dürfte aber der Ausblick für 2013 sein: Die Autokrise in Europa und unsichere Aussichten machen die Entwicklung nur schwer vorhersehbar.

BMW, Oberklassen-Primus und schärfster Konkurrent Audis, präsentiert seine Bilanz kommende Woche.