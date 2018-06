Oldenburg (SID) - Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg hat in der EuroChallenge Kurs auf das Halbfinale genommen. Der Ex-Meister besiegte im ersten Viertelfinale nach dem Best-of-three-Modus Chimik Juschni mit 82:74 (40:34) und kann am Donnerstag in der Ukraine den Einzug in die Runde der letzten Vier perfekt machen. Dagegen müssen die Telekom Baskets Bonn nach dem 60:80 (34:53) beim favorisierten russischen Vertreter Krylia Samara das zweite Duell mit dem Finalisten von 2010 für sich entscheiden, um ein Entscheidungsspiel am 19. März in Samara zu erzwingen.

Vor 1721 Zuschauern spielte sich Oldenburg nach einer ausgeglichenen und umkämpften Anfangsphase bis zum Ende des dritten Viertels zwar einen Vorsprung von 13 Punkten heraus, musste nach einem Durchhänger im Schlussabschnitt aber noch einmal um den Sieg bangen. Überragender Akteur aufseiten der Gastgeber war Julius Jenkins mit 23 Punkten.

Dagegen war Bonn ohne die verletzten Benas Veikalas und Jamel McLean in Russland ohne Chance. Erst nach der Pause gestaltete der Bundesligist die Partie ausgeglichener, ohne aber auch nur in die Nähe einer Überraschung zu kommen. Mit 14 Zählern war Robert Vaden der erfolgreichste Werfer der Bonner.