Backnang (dpa) - Hunderte Trauernde haben im schwäbischen Backnang Abschied von den acht Brandopfern genommen. Acht mit türkischen und deutschen Flaggen geschmückte Särge standen im Hof nahe der Moschee. Bei dem Brand am Sonntagmorgen waren eine 40 Jahre alten Mutter und sieben ihrer zehn Kinder ums Leben gekommen. Zum Totengebet in der Moschee hatten sich unter anderem auch der türkische Vizepremier Bekir Bozdag und Baden-Württembergs Vizeregierungschef Nils Schmid angekündigt. Die Leichen sollen noch heute per Flugzeug in die Türkei gebracht werden.

