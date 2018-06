Backnang (dpa) - Tausend Trauernde haben im schwäbischen Backnang in einer bewegenden Zeremonie Abschied von den Opfern der Brandkatastrophe genommen. Die acht mit türkischen und deutschen Flaggen geschmückten Särge wurden durch die Menschenmenge von einem Hof nahe der Moschee getragen. Am Nachmittag sollen sie in die Türkei geflogen werden, wo die Leichen morgen beigesetzt werden. Bei dem Feuer in einem Haus waren am Sonntagmorgen eine 40 Jahre alte Mutter und sieben ihrer zehn Kinder ums Leben gekommen.

