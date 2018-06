Wiesbaden (AFP) Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland deutlich weniger Firmen- und Verbraucherpleiten gegeben als noch im Jahr zuvor. Bei den Amtsgerichten hätten 2012 rund 28.300 Unternehmen Insolvenz angemeldet, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Das war demnach ein Rückgang um sechs Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Zuletzt hatte es im Krisenjahr 2009 einen Anstieg der Firmenpleiten im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ging 2012 um 5,5 Prozent auf rund 97.600 Fälle zurück, wie die Statistiker mitteilten.

