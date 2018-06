Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) hat erneut einen Rechtsanspruch auf eine Rückkehr aus der Teilzeit- in die Vollzeitarbeit für Eltern gefordert. Der Schritt in die Teilzeit dürfe "keine Einbahnstraße" sein, sagte Schröder am Dienstag zum Auftakt des Familiengipfels in Berlin. Ein "gesetzlicher Impuls" sei deshalb "dringend notwendig". Teilzeitmodelle nützen nichts, "wenn sie als Karrierebremse verrufen" seien.

