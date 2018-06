Berlin (AFP) Vor dem Familiengipfel am Dienstag in Berlin haben Politikerinnen von Union, SPD und Grünen einen Rechtsanspruch für Eltern in Teilzeitbeschäftigung zur Rückkehr auf eine Vollzeitstelle gefordert. "Mütter, aber auch Väter, wünschen sich in der Familienphase vor allem flexiblere Teilzeitregelungen, um ausreichend Zeit für gemeinsame Familienaktivitäten zu haben", sagte die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und stellvertretende Generalsekretärin der CSU, Dorothee Bär,"Handelsblatt Online".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.