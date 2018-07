Köln (AFP) Im Streit um die Verfassungsänderungen in Ungarn erhalten Deutschland und EU-Vertreter den Druck auf Budapest aufrecht. Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sprach am Dienstag in Berlin mit dem ungarischen Staatspräsidenten János Áder über das Thema. Dabei habe es mit Blick auf die Verfassungsänderungen "einen offenen und in Teilen durchaus kontroversen Meinungsaustausch" gegeben, teilte das Auswärtige Amt anschließend mit.

