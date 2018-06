Berlin (dpa) - In der Debatte über familienfreundliche Arbeitszeiten hat SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles Unternehmen aufgefordert, mehr auf die Bedürfnisse von Eltern einzugehen. Viele Väter und vor allem Mütter hätten es schwer, nach der Elternzeit wieder in den Beruf einzusteigen, sagte Nahles im RBB-Inforadio. Nahles schlug vor, die Elternzeit mit Teilzeitarbeit zu kombinieren, so dass Eltern keine beruflichen Nachteile entstehen. Heute beraten Kanzlerin Angela Merkel und Familienministerin Kristina Schröder mit Vertretern aus der Wirtschaft über familienfreundliche Arbeitszeiten.

