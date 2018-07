Rom (dpa) - Im Petersdom hat die Eröffnungsmesse für das Konklave begonnen. Die feierliche Messe «Pro Eligendo Romano Pontifice» mit den in Rom versammelten Kardinälen gilt als offizieller Auftakt der Wahl eines neuen Papstes.

Geleitet wird der Gottesdienst im Dom von dem Kardinalsdekan Angelo Sodano, der auch die Predigt hält.

Am Nachmittag ziehen die wahlberechtigten Purpurträger dann in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle ein, um mit der Wahl eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Benedikt XVI. zu beginnen. Am Dienstag wird es dabei höchstens einen Wahlgang geben. Der Vatikan rechnet nicht damit, dass aus diesem ersten Urnengang, der als Testwahl gilt, bereits ein neuer Kirchenführer hervorgeht.

Am Dienstagmorgen waren die 115 Papstwähler in das Gästehaus Santa Marta auf Vatikangelände eingezogen. Dort bleiben sie, bis ein neuer Papst gewählt ist. Auch der neue Papst wird zunächst dort wohnen.

Italienische Vatikan-Kenner haben unterdessen den Kreis der Favoriten auf vier Kardinäle eingegrenzt. Angeführt wird dieses Quartett weiterhin von dem Mailänder Erzbischof Angelo Scola und dem brasilianischen Erzbischof Odilo Pedro Scherer aus Sao Paolo. Chancen als «Outsider» werden demnach dem New Yorker Erzbischof Timothy Dolan und dem Kanadier Marc Ouellet zugeschrieben. Je länger das Konklave dauert, desto größere Chancen könnte ein Außenseiter haben. Der neue Papst muss mit Zweidrittel-Mehrheit - also mindestens 77 Stimmen - gewählt werden.

