Rom (dpa) - Im Petersdom hat die Eröffnungsmesse für das Konklave begonnen. Die feierliche Messe «Pro Eligendo Romano Pontifice» gilt als offizieller Auftakt der Wahl eines neuen Papstes. Am Nachmittag ziehen die 115 wahlberechtigten Kardinäle dann in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle ein, um mit der Wahl eines Nachfolgers für den zurückgetretenen Benedikt XVI. zu beginnen.

