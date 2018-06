München (dpa) - Die Popsängerin Tina Turner will jetzt richtig Deutsch lernen. «Ich nehme gerade wieder Deutschunterricht, aber Hochdeutsch. Schwyzerdütsch wäre noch mal komplizierter», sagte sie dem Magazin «Vogue». Tina Turner hat in ihrer Wahlheimat Schweiz die Staatsbürgerschaft beantragt. Eine Rückkehr ins Musikgeschäft schließt sie so gut wie aus. Sie genieße es, überhaupt nicht mehr zu arbeiten oder aufzutreten.

