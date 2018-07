Wahl eines neuen Papstes beginnt

Rom (dpa) - Im Vatikan beginnt heute die Wahl eines neuen Papstes. 115 Kardinäle kommen feierlich in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um einen Nachfolger für den am 28. Februar zurückgetretenen Benedikt XVI. zu wählen. In Rom wird mit einem eher kurzen Konklave gerechnet. Allerdings ist nach Angaben von Vatikan-Sprecher Federico Lombardi nicht zu erwarten, dass die Kardinäle bereits bei einem ersten Wahlgang heute einen Papst bestimmen. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche muss mit Zweidrittel-Mehrheit gewählt werden.

UN: Waffenstillstandsvertrag zwischen Nord- und Südkorea gültig

Seoul (dpa) - Nordkorea setzt weiter auf Konfrontation. Das kommunistische Land fühlt sich ab sofort nicht mehr an das seit 60 Jahren gültige Waffenstillstandsabkommen gebunden, wie die Staatsmedien berichteten. Die Vereinten Nationen erklärten dagegen, das Abkommen sei weiter gültig. Der Vertrag sei immer noch in Kraft, sagte ein UN-Sprecher in New York. Die Vereinbarungen des Vertrags erlaubten es nicht, dass ein Partner ihn einseitig aufkündigt. Nordkorea hatte zuletzt fast täglich vor einem Krieg gewarnt und sogar den USA mit einem atomaren Erstschlag gedroht.

Bewohner der Falklandinseln wollen weiter britisch bleiben

Buenos Aires (dpa) - Die Falklandinseln wollen weiterhin britisch bleiben. Die Bewohner des Archipels im Südatlantik stimmten in einem Referendum mit der überwältigenden Mehrheit von 98,8 Prozent dafür. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur Press Association. Nur drei von 1517 Stimmen seien dagegen gewesen. Das von der lokalen Regierung ausgerufene Referendum hat keine bindende Wirkung für den Status der Inseln, die auch von Argentinien beansprucht werden. Argentinien will das Ergebnis nicht akzeptieren.

Schäuble plant weniger Schulden

Berlin (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble kommt beim Schuldenabbau deutlich schneller voran als erwartet. Für das kommende Jahr veranschlagt er eine Neuverschuldung von 6,4 Milliarden Euro. 2015 will der Bund dann ganz ohne neue Schulden auskommen - erstmals seit mehr als 40 Jahren. Das geht aus den Eckwerten für den Etatentwurf hervor, die am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll - eine Woche eher als geplant. Möglich wurde der schnellere Defizitabbau unter anderem durch stärkere Kürzungen beim Zuschuss für den Gesundheitsfonds und niedrige Zinsen für neue Kredite.

UN-Vermittler Brahimi fürchtet Eskalation in Syrien

Brüssel (dpa) - Die internationale Gemeinschaft fürchtet eine Eskalation der Gewalt in Syrien. UN-Sondervermittler Lakhdar Brahimi warnte beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel vor einer weiteren Verschlimmerung. Entweder man erreiche eine friedliche, einvernehmliche, politische Lösung oder die Situation werde ähnlich wie in Somalia oder sogar schlimmer. Die EU schließt Waffenlieferungen an die Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vorerst weiterhin aus.

Fünf Tote bei Absturz von Militärhubschrauber in Afghanistan

Kabul (dpa) - Beim Absturz eines Militärhubschraubers sind im Süden Afghanistans fünf Angehörige der internationalen Schutztruppe Isaf getötet worden. Die Ursache werde untersucht, teilt die Isaf mit. Zur Zeit des Absturzes habe es in der Gegend keine Feindaktivitäten gegeben, heißt es weiter. Zur Nationalität der Opfer gibt es noch keine Informationen.