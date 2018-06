Heynckes setzt gegen Arsenal auf Robben - Gäste ohne Wilshere

München (dpa) - Jupp Heynckes setzt nach dem Ausfall von Franck Ribéry große Hoffnungen in Arjen Robben beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal. «Wichtig für mich ist, dass Arjen morgen im Vollbesitz seiner Kräfte ist», sagte der Bayern-Trainer am Dienstag über den Holländer, der jüngste wegen einer Muskelverhärtung pausierte. Den Ausfall des gesperrten Fußball-Nationalspielers Bastian Schweinsteiger im Mittelfeld sollen am Mittwoch Javi Martínez, Luiz Gustavo und Toni Kroos im Verbund kompensieren, wie Heynckes ankündigte. Den Gästen aus London fehlt indes Jack Wilshere. Der Mittelfeldspieler fällt wegen einer Knöchelverletzung aus.

Keine «gravierende Verletzung» bei Ribéry

München (dpa) - Jupp Heynckes rechnet indes nicht mit einem längerfristigen Ausfall von Franck Ribéry. Die Außenbanddehnung im linken Sprunggelenk des französischen Fußball-Nationalspielers sei «keine gravierende Verletzung», sagte der Bayern-Trainer am Dienstag. Ob der 29-Jährige schon an diesem Samstag im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen wieder einsatzfähig sein wird, konnte Heynckes noch nicht vorhersagen. «Wir werden überhaupt kein Risiko eingehen.»

DFB-Frauen ohne Kulig im Finale gegen die USA

Faro (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen drücken vor dem Finale beim Algarve am Mittwoch in Faro (18.00 Uhr/Eurosport) gegen die USA Personalsorgen. Leistungsträgerin Kim Kulig vom 1. FFC Frankfurt wird nach Auskunft von Bundestrainerin Silvia Neid im Estadio Algarve wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht dabei sein. Kleine Hoffnungen bestehen für die erkälteten Saskia Bartusiak (1. FFC Frankfurt) und Linda Bresonik (FC Paris St. Germain) sowie Luisa Wensing (VfL Wolfsburg), die eine Rissverletzung über dem Auge hat. Eine Entscheidung über mögliche Einsätze will Neid erst am Spieltag treffen.

Neuer Mercedes-Motorsportchef: «Der Erfolgsdruck ist groß»

Melbourne (dpa) - Der neue Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff erwartet keine Schonfrist für das umformierte Formel-1-Team. «Ich werde schon an den Ergebnissen von 2013 gemessen, so ist die Realität», sagte der Österreicher der Nachrichtenagentur dpa vor dem ersten Saisonrennen in Melbourne am Sonntag. Wolff soll gemeinsam mit Aufsichtsratschef Niki Lauda den zuletzt strauchelnden Rennstall an die Spitze führen. Dazu wurde Lewis Hamilton als Nachfolger von Michael Schumacher geholt. «Der Erfolgsdruck ist groß, sonst würde es auch keinen Spaß machen», bekannte der 41 Jahre alte Wolff.

Kerber und Barthel in Indian Wells weiter - Mayer verliert

Indian Wells (dpa) - Mona Barthel und Angelique Kerber sind beim WTA-Masters-Turnier in Indian Wells weiter auf Erfolgskurs. Vor allem die Neumünsteranerin sorgte beim 6:1, 3:6, 6:0 über Ana Ivanovic in der dritten Runde für Furore. Die Kielerin Kerber zog mit einem 6:1, 7:6 (7:4)-Erfolg gegen die Belgierin Wickmayer ins Achtelfinale ein. Ausgeschieden ist dagen Florian Mayer: Der Bayreuther zog gegen Tomas Berdych aus Tschechien mit 4:6, 1:6 den Kürzeren.

Wiener Bevölkerung lehnt Olympia-Bewerbung für 2028 klar ab

Wien (dpa) - Mit großer Mehrheit hat die Wiener Bevölkerung eine Bewerbung der österreichischen Hauptstadt um die Olympischen Spiele 2028 abgelehnt. Knapp 72 Prozent sprachen sich laut vorläufigem Ergebnis bei einer Volksbefragung gegen eine Kandidatur aus, wie Bürgermeister Michael Häupl am Dienstag mitteilte.