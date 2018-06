Berlin (dpa) - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ist bei seinem ersten Besuch in der SPD-Bundestagsfraktion seit November 2005 mit viel Applaus empfangen worden.

Nach einem längeren Blitzlichtgewitter meinte Schröder am Dienstag an die Adresse der Fotografen: «Wir wollen hier keinem Konkurrenz machen». Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ließ sich wegen Terminen in Schleswig-Holstein entschuldigen. Anlass des Besuchs Schröders in der Fraktion ist der Beginn des Irak-Krieges vor zehn Jahren, an dem sich Deutschland auf Schröders Betreiben hin nicht beteiligt hatte.

