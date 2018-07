Wernitz (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus sind in Sachsen-Anhalt zwei Menschen getötet und 30 Schulkinder leicht verletzt worden. Das Auto sei auf einer Bundesstraße bei Wernitz nach einer Kurve auf die falsche Fahrspur geraten und mit dem entgegen kommenden Bus kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Toten handele es sich um zwei männliche Personen, die in dem Auto saßen. In dem Bus wurden rund 30 Kinder leicht verletzt. Sie wurden danach zur Schule gefahren, wo sich Notärzte um sie kümmerten.

