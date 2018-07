Friedberg (dpa) - Zusammengeschobene Lastwagen, aufgeplatzte Airbags, kilometerweise Glasscherben: Nach einer Serie von Unfällen ist die A45 in Mittelhessen ein Trümmerfeld. Kaum zu glauben, dass hier niemand ums Leben kam.

In dichtem Schneetreiben waren mehrere Dutzend Autos und Lastwagen zusammengestoßen. Menschen kamen nicht ums Leben. Es wurden jedoch zahlreiche Autofahrer verletzt. Die Polizei sprach zunächst von einer Massenkarambolage, allerdings scheint es sich nach neuen Angaben vor allem um eine Serie von mehreren schweren einzelnen Unfällen zu handeln. Die Autobahn glich einem Trümmerfeld.

In ersten Schätzungen ging die Polizei von mehr als 100 beteiligten Wagen aus. Bis zum späten Nachmittag hätten sich die Beamten aber noch kein genaues Bild von der weitläufigen Unfallstelle machen können. Auch für die Rettungskräfte war es schwer, mit den Wagen zu den betroffenen Autofahrern durchzukommen, viele Sanitäter waren zum Teil zu Fuß zu den Autowracks unterwegs. «Bei den Patienten waren wir schnell. Das Material herbeizuschaffen, war dagegen schwieriger», sagte der leitende Notarzt am Unfallort. In beheizten Zelten sollten die Unfallopfer zunächst versorgt werden.

«Während der Unfallserie herrschte starkes Schneetreiben, die Straße war spiegelglatt», sagte ein Polizeisprecher zu den möglichen Gründen für die Unfallserie. Die Sicht war zudem äußerst schlecht.

Die Autos und Lastwagen seien auf der A45 in Fahrtrichtung Hanau zusammengestoßen, hieß es weiter. Die Unfallstelle liegt zwischen den Ausfahrten Wölfersheim und Florstadt.