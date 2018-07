New York (AFP) Der Internetriese Google muss wegen des illegalen Sammelns privater Internetdaten sieben Millionen Dollar (5,4 Millionen Euro) Strafe zahlen. Darauf einigte sich der Konzern mit 38 US-Bundesstaaten, wie New Yorks Justizminister Eric Schneiderman am Dienstag mitteilte. Google sicherte außerdem zu, die Datensammlung komplett zu vernichten.

