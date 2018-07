New York (AFP) Einem New Yorker Polizisten, der im Internet über das Verspeisen von Frauen fantasiert hat, droht nach einem Schuldspruch eine lange Haftstrafe. Die Geschworenen an einem Gericht der US-Metropole folgten nach viertägigen Beratungen am Dienstag der Sicht der Anklage, dass der 28-jährige Mann die Entführung von Frauen vorbereitet habe. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, der Polizist könnte dabei zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt werden.

