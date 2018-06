Vatikanstadt (AFP) Vor Beginn des Konklaves zur Wahl eines neuen Papstes haben sich tausende Gläubige am Dienstagvormittag vor dem Petersdom in Rom versammelt. Dort beginnt ab 10.00 Uhr die vom Kardinaldekan Angelo Sodano gelesene Sondermesse "Pro eligendo Pontifice" ("Zur Wahl des Pontifex"). Am Nachmittag (16.30 Uhr) begeben sich die 115 wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle. Dort wollen sie hinter hinter verschlossenen Türen den Nachfolger des vor knapp zwei Wochen zurückgetretenen Papstes Benedikt XVI. bestimmen.

