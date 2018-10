Offenbach (dpa) - Heute Vormittag weitet sich der Schneefall im Westen über die Mitte Deutschlands hinweg ostwärts aus. Dabei kann es vor allem im westlichen Bergland stärker schneien mit Unwettergefahr, in den Kammlagen verstärkt durch Schneeverwehungen.

Anfangs gibt es am Südrand des Schneefallgebietes auch gefrierenden Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Norden kommt ab und zu die Sonne durch und es gibt kaum Schneeschauer. Südlich des Mains treten einzelne Regenschauer auf, im Alpenvorland nachmittags auch mal ein Gewitter.

Die Höchstwerte liegen zwischen -5 und 0 Grad, südlich des Mains zwischen 0 und 6 Grad, im Alpenvorland zum Teil noch mal bei bis zu 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, in den Bergen gibt es starke Böen.