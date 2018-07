Würzburg (SID) - Die Baskets Würzburg haben sich in der Basketball-Bundesliga vorübergehend auf einen Play-off-Platz geschoben. Vor heimischem Publikum bezwangen die Würzburger den direkten Kontrahenten Walter Tigers Tübingen 80:67 (43:33) und kletterten auf Rang acht, der zur Teilnahme an der Endrunde reicht. Allerdings kann TBB Trier im Nachholspiel wieder an den Baskets vorbeiziehen.

Einen Rückschlag im Kampf um die Play-offs kassierte am 27. Spieltag der BBC Bayreuth beim 68:79 (32:41) in Bremerhaven. Die punktgleichen Eisbären zogen mit dem elften Saisonsieg an Bayreuth vorbei.