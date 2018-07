Afyonkarahisar (dpa) - Die Opfer der Brandkatastrophe von Backnang sollen heute in der Türkei beigesetzt werden. Gestern hatten Hunderte Trauernde Abschied von der 40 Jahre alten Mutter und sieben ihrer Kinder genommen, die bei dem Feuer am Sonntag erstickt waren. Ein Flugzeug brachte die Leichen danach in die Türkei, wo sie zunächst noch einmal obduziert werden sollen. Die Polizei geht davon aus, dass höchst wahrscheinlich ein technischer Defekt zu der Tragödie geführt hat.

