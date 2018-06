Llano Chajnantor (AFP) In Chile ist eines der derzeit größten astronomischen Projekte der Welt an den Start gegangen. Nach jahrelanger Planungs- und Bauzeit wurde am Mittwoch in der Atacama-Wüste das Observatorium ALMA eingeweiht. An der Zeremonie nahm unter anderem Chiles Präsident Sebastián Piñera teil. ALMA ("Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array") befindet sich 5000 Meter über dem Meeresspiegel und besteht aus 66 Hochpräzisions-Antennen, die zusammen die Auflösung eines gigantischen Teleskops von bis zu 16 Kilometern Durchmesser erreichen.

