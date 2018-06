Berlin (AFP) Die Opfer sexuellen Missbrauchs sollen künftig mehr Rechte bekommen. Darauf einigte sich nach mehr als einem Jahr Verhandlungen der Rechtsausschuss des Bundestags, wie das Bundesjustizministeriums am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Einigung sieht vor, die Verjährungsfristen in Missbrauchsfällen zu verlängern, den Opfern mehrfache Vernehmungen in Strafverfahren zu ersparen und ihnen öfter als bisher einen kostenlosen Opferanwalt zur Seite zu stellen.

