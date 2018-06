Frankfurt/Main (AFP) Die Commerzbank forciert den Ausstieg des Bundes und will den Rest der in der Wirtschafts- und Finanzkrise gewährten Staatshilfe über eine Kapitalerhöhung zurückzahlen. Das Kreditinstitut plane, die verbliebenen Stillen Einlagen des Bankenrettungsfonds SoFFin von rund 1,63 Milliarden Euro "vorzeitig komplett" abzulösen, teilte die Commerzbank am Mittwoch mit. Auch die Einlagen des Versicherungskonzerns Allianz von gut 750 Millionen Euro sollen so zurückgezahlt werden.

