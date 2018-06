Dortmund (AFP) Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat offenbar eine Gewalttat gegen den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Pro NRW, Markus Beisicht, vereitelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dortmund vom Mittwoch wurden insgesamt vier Männer festgenommen, zwei in Leverkusen und jeweils einer in Essen und Bonn. Bei dem in Bonn Festgenommenen wurden den Angaben zufolge Sprengstoff und eine Schusswaffe gefunden. Die Verhöre dauerten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.