Landshut (AFP) Wegen des brutalen Mordes an den Eltern seiner ehemaligen Freundin ist ein 22-Jähriger aus Bayern zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Landshut sprach den jungen Mann am Mittwoch schuldig, Vater und Mutter seiner Ex-Freundin vor etwa einem Jahr mit Messern, Axt und Kaminbesteck ermordet zu haben. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, verhängten die Richter für jede Tötung eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Nach deutschem Recht werden diese Strafen aber nicht addiert.

