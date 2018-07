Chemnitz (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will überzogene Managergehälter auf europäischer Ebene eindämmen. "Maßlosigkeit darf in einer freien und sozialen Gesellschaft nicht sein", sagte sie der in Chemnitz erscheinenden "Freien Presse" (Mittwochsausgabe). Hier sei auch die Politik gefragt, sagte Merkel. "Es hat sich leider gezeigt, dass es nicht ausreicht, dies ausschließlich der Selbstregulierung der Wirtschaft zu überlassen."

